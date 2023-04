Il Parlamento Ue contro le imitazioni del Prosecco … Nuovo regolamento sulle Dop e lgp approvato dalla commissione Agricoltura dell’Europarlamento. Una riforma attesa da tempo che mette fine a quelle falle del sistema che consentivano di sfruttare indebitamente la reputazione dei prodotti italiani con imitazioni come l’aceto balsamico sloveno e cipriota o il Prosek made in Croazia. Tra le altre novità l’obbligo di indicare sull’etichetta di qualsiasi prodotto il nome del produttore e l’origine della materia prima principale, nel caso arrivi da un paese differente rispetto allo Stato membro in cui è prodotta. Il testo è stato approvato all'unanimità.

Copyright © 2000/2023