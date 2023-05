L’Irlanda vara legge anti-alcol Lollobrigida: misura scorretta … L’Irlanda va per la sua strada sulle etichette anti-alcol con avvertenze sanitarie. Il ministro della Salute Stephen Donnelly ieri ha annunciato la conversione in legge del regolamento, il primo in Europa, che prevede l’obbligo di indicare i grammi di alcol presenti in vino, birra e liquori e avvertenze sul rischi durante la gravidanza e sulla salute, con riferimento a malattie del fegato e tumori mortali. La legge prevede un periodo di transizione di tre anni. “Sono lieto che siamo il primo paese al mondo a compiere questo passo - ha dichiarato Donnelly - non vedo l’ora che altri paesi seguano il nostro esempio”. La Commissione europea ha dato il via libera per silenzio-assenso. L’etichetta è contestata da 13 Stati Ue tra cui Italia, e da un numero crescente di partners internazionali come Cuba, Usa, Canada, Cile, Australia e Regno Unito. La questione sarà affrontata al Wto il 21 giugno. Il governo Meloni promette battaglia. “Lavoreremo insieme al collega Tajani, con il quale ci stiamo confrontando, per capire, anche insieme alle altre nazioni europee, come Francia e Spagna, ma non solo, per contrastare questa scelta dell’Irlanda anche in nome della difesa di un mercato europeo che sia rispettoso di prodotti di ogni nazione” ha assicurato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Secondo il ministro la stigmatizzazione del vino da parte dell’Irlanda, che come si sa non produce vino, crea una turbativa all’interno del mercato.

Copyright © 2000/2023