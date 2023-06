Vittorio Veneto, tavolo diocesi sul caso del Prosecco… Un tavolo della diocesi di Vittorio Veneto per dare l’opportunità agli studenti di approfondire i temi della sostenibilità ambientale. Un tavolo, convocato alla

presenza dei Consorzi di tutela del Prosecco Doc e del Conegliano Valdobbiadene Docg, che ha puntato la lente sulle minacce dei parassiti dei prestigiosi vigneti veneti. “Un confronto fuori programma”, si legge nella nota della diocesi, per capire come combattere la “cicalina della vite”, il vettore della flavescenza dorata che colpisce moltissimi ettari di coltivazioni in Regione. In particolare, la popolazione veneta è preoccupata dalle sostanze chimiche (il Clorpirifiros metile) utilizzate per combattere il morbo. Nocive per la salute. Il governo ha avviato, sulla spinta del sistema produttivo, la procedura per ottenere la deroga della discussa tossina. Ma i Consorzi del Valdobbiadene hanno registrato una diminuzione del 70% sullo scorso anno dell’insetto che colpisce la vite. Mentre i movimenti ambientalisti ribadiscono “il timore di speculare sulla salute”. La diocesi auspica il rifiuto del Clorpirifiros e di “ogni altro principio attivo dannoso per la salute”.

