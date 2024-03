Il Sole 24 Ore

Masi, Renzo Rosso passa all’offensiva … “Un uso dei comunicati stampa abusivo e inappropriato per nascondere una riforma dello statuto sociale che pregiudica i diritti dei soci di minoranza”. Non si è fatta attendere la risposta di Renzo Rosso alla nota di Masi Agricola di venerdì scorso con cui si annunciava la modifica statutaria e con la quale “si accusava Renzo Rosso e Brave Wine Società Agricola di aver posto in essere una campagna denigratoria finalizzata a destabilizzanti obiettivi extrasociali”. Red Circle Investments ha sempre utilizzato gli strumenti di legge, “formulando — prosegue la nota - in sede giudiziale (la sede appropriata) contestazioni serie, precise e documentate relative ai vizi del bilancio Masi al 31 dicembre 2022 e all’abuso di maggioranza realizzato da Masi Agricola con la delibera di revoca degli amministratori e del sindaco tratti dalla lista di Red Circle Investments”. Una dinamica che già in passato ha spinto Renzo Rosso e Brave Wine Società Agricola “ad agire anche in sede giudiziale chiedendo il risarcimento dei rilevanti danni all’onore e alla reputazione subiti. Anziché difendersi in tale giudizio (in cui non si è ancora costituita), Masi Agricola ha nuovamente scelto di avviare processi mediatici del tutto fuori luogo con l'obiettivo di far passare una radicale riforma dello statuto sociale — che pregiudica i diritti di tutti i soci di minoranza offrendo loro un corrispettivo per il recesso incongruo e inadeguato — come se si trattasse di una reazione ad un comportamento illegittimo del socio Red Circle Investments”.

