Ferrari Trento vince il “mondiale” delle bollicine … Ferrari Trento ha trionfato per la quinta volta ai Campionati mondiali delle bollicine. La cantina del Gruppo Lunelli ha ottenuto nuovamente il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year” nella più importante competizione internazionale dedicata alle bollicine, The Champagne & Sparkling Wine World Championships.

