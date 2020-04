Bellezza e funzionalità si uniscono nelle cantine, ma l’architettura deve essere a servizio del vino

Le riflessioni di architetti come Smiljan Radic e Fiorenzo Valbonesi, firma di grandi cantine d'autore in Italia e nel mondo. Per luoghi che non sono solo di produzione, ma anche, e sempre più, mete di enoturismo, come sottolinea una pioniera della materia, come la professoressa Magda Antonioli (Sda Bocconi). Un tipo di turismo esperienziale che era in grande crescita, e che sarà fondamentale per la ripresa, quando il mondo sarà uscito dalla pandemia.

