Biologico e Dieta Mediterranea, dal Ministero dell’Agricoltura 400.000 euro per promuoverli

Un fenomeno chiamato “bio”, di cui l’Italia, nell’agroalimentare, è uno dei grandi “player”, destinato a crescere ancora grazie anche alla vicinanza delle istituzioni. Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto “Med Italy Bio - Produzioni biologiche nazionali a sostegno della Dieta Mediterranea”, promosso da Confagricoltura e realizzato con la partecipazione di oltre 30 aziende agricole biologiche appartenenti al sistema confederale distribuite in 9 regioni. Il contributo concesso al progetto della Confederazione ammonta ad oltre 400.000 euro, provenienti dal Fondo per l’Agricoltura Biologica. Il programma avrà durata di 24 mesi ed è finalizzato al rafforzamento delle filiere biologiche e alla valorizzazione delle produzioni agricole nazionali. Le risorse saranno destinate ad attività di scambio di conoscenze, servizi di consulenza e iniziative promozionali, con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese biologiche, favorire l’innovazione e sostenere la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea.

Il progetto, spiega una nota di Confagricoltura, “si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile e conferma il ruolo di Confagricoltura come soggetto promotore di iniziative strutturate a supporto delle imprese agricole biologiche e dei territori. Un percorso rafforzato anche dalla costituzione dell’associazione ConfagriBio”.

Secondo l’ultimo monitoraggio Ismea il biologico italiano è in forte espansione, con una superficie agricola utilizzata (Sau) pari al 20,2% del totale nazionale e una crescita del +2,4% nel 2024 sul 2023, per un totale di oltre 2 milioni di ettari coltivati. Dati che avvicinano l’Italia all’ambizioso obiettivo della Ue di destinare il 25% delle aree agricole europee all’agricoltura biologica entro il 2030. L’espansione delle superfici è accompagnata anche da una crescita delle vendite, che nel 2024 hanno superato i 6,5 miliardi di euro (fonte: Osservatorio Nomisma). Anche l’export agroalimentare biologico cresce con un +7% sul 2023 per un valore di 3,9 miliardi di euro.

