Amarone Opera Prima 2026 (175 x 100)
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Non Solo Vino

UN FENOMENO CHIAMATO “BIO”

Biologico e Dieta Mediterranea, dal Ministero dell’Agricoltura 400.000 euro per promuoverli

Risorse destinate ad un progetto by Confagricoltura per scambio di conoscenze, consulenze e iniziative per migliorare la competitività delle imprese
BIOLOGICO, Confagricoltura, DIETA MEDITERRANEA, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, Non Solo Vino
Il Ministero dell’Agricoltura finanzia il progetto “Med Italy Bio” di Confagricoltura

Un fenomeno chiamato “bio”, di cui l’Italia, nell’agroalimentare, è uno dei grandi “player”, destinato a crescere ancora grazie anche alla vicinanza delle istituzioni. Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto “Med Italy Bio - Produzioni biologiche nazionali a sostegno della Dieta Mediterranea”, promosso da Confagricoltura e realizzato con la partecipazione di oltre 30 aziende agricole biologiche appartenenti al sistema confederale distribuite in 9 regioni. Il contributo concesso al progetto della Confederazione ammonta ad oltre 400.000 euro, provenienti dal Fondo per l’Agricoltura Biologica. Il programma avrà durata di 24 mesi ed è finalizzato al rafforzamento delle filiere biologiche e alla valorizzazione delle produzioni agricole nazionali. Le risorse saranno destinate ad attività di scambio di conoscenze, servizi di consulenza e iniziative promozionali, con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese biologiche, favorire l’innovazione e sostenere la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea.
Il progetto, spiega una nota di Confagricoltura, “si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di sviluppo sostenibile e conferma il ruolo di Confagricoltura come soggetto promotore di iniziative strutturate a supporto delle imprese agricole biologiche e dei territori. Un percorso rafforzato anche dalla costituzione dell’associazione ConfagriBio”.
Secondo l’ultimo monitoraggio Ismea il biologico italiano è in forte espansione, con una superficie agricola utilizzata (Sau) pari al 20,2% del totale nazionale e una crescita del +2,4% nel 2024 sul 2023, per un totale di oltre 2 milioni di ettari coltivati. Dati che avvicinano l’Italia all’ambizioso obiettivo della Ue di destinare il 25% delle aree agricole europee all’agricoltura biologica entro il 2030. L’espansione delle superfici è accompagnata anche da una crescita delle vendite, che nel 2024 hanno superato i 6,5 miliardi di euro (fonte: Osservatorio Nomisma). Anche l’export agroalimentare biologico cresce con un +7% sul 2023 per un valore di 3,9 miliardi di euro.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BIOLOGICO, Confagricoltura, DIETA MEDITERRANEA, MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Altri articoli