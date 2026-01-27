Amarone Opera Prima 2026 (175 x 100)
“Blitz” ad Agrigento: olio “taroccato” venduto come extravergine di oliva in Italia e all’estero

L’operazione condotta dai Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Messina. Il plauso del Ministro Francesco Lollobrigida
“Blitz” ad Agrigento per olio extravergine di oliva “taroccato”

“Gli interventi dei Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Messina dimostrano come in Italia non ci sia spazio per chi non gioca secondo le regole. L’olio d’oliva è una nostra eccellenza che va tutelata da chi sfrutta il nome senza dare la qualità garantita dai nostri olivicoltori e frantoiani con il loro duro lavoro quotidiano. L’agroalimentare italiano è made in Italy, ed è un marchio che garantisce la distribuzione di valore lungo tutta la filiera. Non può essere consentito che questa capacità di creare valore venga intaccata”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando la vasta operazione, avviata nel 2022, e che ha portato, oggi, ad un “blitz” nella provincia di Agrigento, con il Comando Provinciale e la Procura della Repubblica di Agrigento, con perquisizioni e sequestri a 24 indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio, riciclaggio e violazione della normativa sulle accise. Secondo gli investigatori il gruppo sarebbe stato dedito alla commercializzazione di sostanze oleose contraffatte, vendute come olio extravergine di oliva in tutte le province siciliane, sul territorio nazionale e anche all’estero.

