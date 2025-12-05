Bolgheri, Cinzia Merli (Le Macchiole) eletta alla presidenza del Consorzio

Continua ad essere a guida femminile il Consorzio di tutela Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia, a tutela di uno dei territori di maggior successo e più preziosi del vino italiano, che ha eletto alla presidenza Cinzia Merli, alla guida della celebre cantina Le Macchiole. Per Cinzia Merli è il primo mandato alla guida del Consorzio, dopo quelli di Albiera Antinori, Federico Zileri Dal Verme e Nicolò Incisa della Rocchetta, primo Presidente dalla fondazione del Consorzio nel 1995. La neo presidente sarà affiancata da Priscilla Incisa della Rocchetta, della storica Tenuta San Guido, e da Giacomo Satta della cantina Michele Satta, tra le più in vista del territorio, nelle vesti di vicepresidenti. “Assumere la presidenza del Consorzio è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo senso di appartenenza: Bolgheri è un territorio unico e il nostro impegno sarà quello di continuare a valorizzarlo tutelando la qualità e promuovendo la sua eccellenza in Italia e nel mondo. Insieme al CdA, continueremo a lavorare con determinazione e spirito di collaborazione per garantire un futuro solido e sostenibile alla denominazione”, commenta Cinzia Merli.

Oggi il Consorzio riunisce 75 aziende, che rappresentano il 99% dei 1.379 ettari della Doc. L’età media dei vigneti è di 15 anni e quasi tutte le cantine seguono l’intero ciclo produttivo, dalla vigna all’imbottigliamento. Nel 2024 la produzione imbottigliata ha raggiunto 6,8 milioni di bottiglie, confermando la capacità della Doc Bolgheri di valorizzare la straordinaria varietà del territorio e di affermarsi tra le denominazioni più apprezzate dalla critica e dal mercato internazionale.

