California, la culla del vino Usa dove “osano” i territori emergenti del vino italiano

Complessa e per nulla banale, la California è una specie di Stato dentro lo Stato: terra di confine, culla dell’industria cinematografica di Hollywood e dell’innovazione nella Sylicon Valley, ha visto nascere il movimento Hippy negli anni Sessanta e la rivoluzione del cibo, bio e green, teorizzata da Alice Waters, ma anche culla della viticoltura Usa, e Stato primo per consumi enoici. Eppure, per il vino italiano, c’è tanto spazio da conquistare, dazi permettendo ...

