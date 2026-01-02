Capodanno, 42 milioni di italiani lo hanno trascorso in casa, tra convivialità e buona tavola

Per festeggiare il Capodanno gli italiani hanno speso quest’anno circa 2,7 miliardi di euro a tavola, nelle case o tra ristoranti, agriturismi e locali. Al cenone la meda è stata di 7 commensali ed un budget cresciuto del 7% rispetto all’anno precedente. Quasi 42 milioni di italiani hanno festeggiato tra le mura domestiche, proprie o di parenti e amici, tra convivialità e buona tavola. Ma c’è stato anche un 16% che ha consumato il cenone fuori casa. Con i tappi saltati a Capodanno sono salite a oltre 100 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate durante le Feste. È questo il consuntivo di Coldiretti e Ixé.

Ma il cenone del 31 dicembre ha rappresentato anche il tradizionale picco del consumo di una discreta parte degli oltre 6 milioni di chili di lenticchie del raccolto nazionale, oltre che di quella di cotechino. In tavola sono finiti quelli certificati Igp come il Cotechino e Zampone di Modena e quelli artigianali, acquistati direttamente dagli allevatori, in azienda o nei mercati di Campagna Amica. Buona anche la presenza dell’uva, consumata secondo la tradizione come portafortuna, al pari delle lenticchie. Un rito scaramantico ormai radicato nella tradizione italiana.

Oltre 400.000 le presenze in agriturismo, secondo Campagna Amica Terranostra, con un +5% rispetto allo scorso anno. Un boom trainato dalla sempre più variegata offerta proposta dalle quasi 26.000 strutture attive.

