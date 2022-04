Chianti Classico, tra uomo e natura, un “paradiso terrestre” per il vino, che “chiama” l’Unesco

Storia e futuro di un territorio che è “il dipinto” del vino, tra la Firenze “culla” del Rinascimento, e Siena, città medievale per eccellenza. Territorio celebrato da artisti come Leonardo e Vasari, Michelangelo e Donatello, Botticelli ed il Ghirlandaio, per dirne alcuni, capace di stupire premi Nobel come Albert Camus, tra i più grandi intellettuali francesi, raccontato da WineNews, con le parole di Giovanni Manetti, presidente del Consorzio del Chianti Classico, e Piero Antinori, padre nobile del vino italiano.

