“Dobbiamo raccontare il valore complessivo del vino, e questa campagna serve a questo”

A WineNews, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel lancio de “Il vino è il nostro tempo - Coltiviamo ciò che ci unisce”. Dal 15 febbraio, sulle tv e i media nazionali, una campagna di comunicazione “che avevamo promesso, per raccontare quanto il vino sia intimamente legato alla nostra storia, alla nostra cultura, ed a quanto sia un settore fondamentale per la nostra economia e per i nostri territori. L’avevamo promessa ad un “Tavolo del Vino” che, finalmente, è unito e dialoga anche partendo da visioni diverse, e sta per partire. Un’altra delle tante azioni su cui come Governo abbiamo lavorato per sostenere il settore”.

