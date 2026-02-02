Campagna istituzionale per la promozione del valore e della cultura del vino: le reazioni

Si avvicina la partenza ufficiale (dal 15 febbraio) su tv e radio nazionali (ma non solo) della campagna istituzionale per la promozione del valore e della cultura del vino “Il vino è il nostro tempo - Coltiviamo ciò che ci unisce”, più volte anticipata (anche a Winenews, ndr) dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ed oggetto dell’annuncio, a chiusura del “Tavolo Vino”, oggi, a Roma, al Ministero. Evento nel quale WineNews ha raccolto il sentiment di Piero Mastroberardino, vice presidente Federvini, Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, Lamberto Frescobaldi, presidente Uiv - Unione Italiana Vini, e Luca Rigotti, presidente Confcooperative (contributi audio: Alessandro Regoli e Cristina Latessa).

