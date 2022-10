Sting e il vino sul palco del Corriere … Premiato con Trudie per l’impegno ambientale… Sting e Trudie Styles sono i “vignaioli verdi” dell’anno: saranno premiati al Corriere della Sera per aver trasformato la sua tenuta, Il Palagio, alle porte di Firenze, in modello di rispetto per l’ambiente. Sting e la moglie,Trudie (nell’illustrazione qui sotto), saranno alla presentazione della guida I 100 migliori vini e vignaioli d’Italia, in Sala Buzzati, il 25 ottobre, alle 14. Con loro, l’enologo Riccardo Cotarella. Poche ore dopo Sting salirà su un altro palco, quello del Mediolanum Forum di Assago, tappa del tour europeo My Songs. A 25 anni dal suo arrivo in Toscana, la popstar e Trudie hanno elevato la qualità dei vini e l’impegno per la sostenibilità. Il Palagio è un gioiello agricolo e dell’ospitalità (con Farm shop e pizzeria). Sting, cresciuto all’ombra di un cantiere navale di Newcastle, educato dai gesuiti, è arrivato al Palagio nel 1997, con 350 ettari a disposizione. La coppia si è dedicata al restauro della tenuta. All’inizio c’era curiosità per i loro vini, “oggi vengono acquistati perché sono buoni”, sostiene Riccardo Cotarella, che lavora per il Palagio dal 2020. Con lui Sting e Trudie hanno lanciato quattro nuovi vini: il Vermentino Baci sulla Bocca; il rosato New Day; il Chianti Riserva La Regista e il rosso Sacred Love, blend di Sangimese e Merlot. Un caposaldo resta il Sister Moon. Sting e Trudie hanno idee precise sull’ambiente: “Non vogliamo sfruttare la terra. Ma lavorarla in modo che resti integra. Per dimostrare che un vino di successo può essere prodotto in modo sostenibile”. Lo guida ai vini e al vignaioli è in edicola assieme al Corriere della Sera (12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano).

