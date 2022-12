Corriere della Sera

Barolo en primeur 2022 ... Risultato straordinario per la seconda edizione dellevento benefico... Oltre 834 mila euro: è questo il totale delle donazioni raccolte quest’anno da Barolo en primeur a favore di progetti non-profit in Italia e all’estero. Con questo straordinario risultato si è chiusa la seconda edizione del primo e unico progetto in Italia di asta benefica che associa il Barolo al sostegno al terzo settore. Una grande gara di generosità voluta e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione CRC Donare ETS e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. In particolare, 770 mila euro sono stati raccolti il 28 ottobre, durante la serata presso il Castello dí Grinzane Cavour e in collegamento con New York. A questi si sono aggiunti 64 mila euro, raccolti il 13 novembre durante l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco, a cui era abbinata l’ultima barrique di Barolo Vigna Gustava. aggiudicata a Hong Kong. I fondi raccolti sono stati devoluti interamente a favore di differenti progetti nel campo non-profit e alla storica Scuola Enologica di Alba per le attività didattiche, di formazione e di ricerca.

