Corriere della Sera

Lvmh e Campari si “bevono” Tannico: sarà leader nella Ue ... Era iniziata come la start up inventata da un ragazzo milanese, Marco Magnocavallo, per provare a vendere vino da un portale Internet. “Avevo intuito che c’era uno spazio di mercato da occupare, così è nata Tannico”, racconta. In dieci anni il fatturato è passato da 7oo mila euro a 76 milioni. Ora Tannico è stata acquistata dai due soci che dall’anno scorso possedevano il 49% delle azioni: Lvmh (attraverso Moët Hennessy) e Campari. Magnocavallo resta il presidente onorario, ma lascia le redini della sua creatura digitale. “Dopo dieci anni — spiega il fondatore — ho pensato che e arrivato il momento per Tannico di un salto su scala europea. La società opera in Italia e in Francia, dove possiede la maggioranza in Venteàlapropriété, una piattaforma di e-commerce di vini e liquori. Nei due Paesi sono stati gestiti 600 mila ordini perla consegna di 4,5 milioni di bottiglie nel 2021. Nell’anno che sta per chiudersi le cifre si stabilizzeranno su questa quota”. L’ingresso dei due colossi ha come obiettivo la costruzione di una rete e-commerce europea.

