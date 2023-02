Corriere della Sera

Bollicine d’oro : il retail cresce a doppia cifra … Afuria di ripetere al consumatori che lo spumante non è solo il vino della festa, le bollicine hanno fatto bingo, conquistando la tavola degli italiani. Non tutti i tipi di spumanti, ma solo quelli a basso costo (prezzo medio di 4,4 euro al litro). Secondo l’Osservatorio Uiv-Ismea sulle vendite di vino nella grande distribuzione nel 2022, è infatti l’unica tipologia in crescita. Gli spumanti Charmat diversi dal Prosecco (34 milioni di bottiglie vendute nel 2022) hanno segnato un incremento In volume del 13% (sale al 22% nei discowat) a fronte di un calo generale che superali 6% in volume e il 2% in valore (con perdite superiori alla media per i vini fermi). Se vincono allo terreno nell’ecomerce che, dopo l’exploit del più 250% durante i lockdown, ha chiuso il 2022 con una flessione del 15% nei volumi e del 23% in valore, anche per una diminuzione dei listini (9,5% media). Secondo Nielsen, lo scorso anno sono state vendute offline 10,2 milioni di bottiglie, pari a un incasso di circa 52 milioni di euro.

