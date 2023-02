Corriere della Sera

Il vino, i libri e l’arte : addio a Vito Planeta … Poteva trascorrere ore a tavola scrutando il mare dalla sua casa di Capparrina — a Menfi, in Sicilia — e parlando senza sosta delle cose che amava. Aveva il dono di poter passare, con rapidità e lucidita, da un argomento all’altro, dalla scrittura di James Joyce ai libri di storia, alla politica e all’arte contemporanea, mantenendo sempre vivo l’interesse dei propri interlocutori. Era davvero un pensiero veloce, velocissimo, spiazzante, ma mai sopra le righe o centrato su sé stesso, quello di Vito Pianeta, scomparso domenica 19 febbraio dopo una malattia che lo ha aggredito pochi mesi. Aveva solo 57 anni ed era tante cose insieme, ma soprattutto l’anima culturale della celebre azienda vitivinicola di famiglia (fondata dallo zio Diego e ora guidata dai fratelli Alessio e Santi e dalla cugina Francesca), con cantine a Sambuca, Menfi, Vittoria, Noto, sull’Etna e a Capo Milazzo. li vino era una delle sue passioni, ma amava contestualizzarlo, facendo emergere il territorio, la storia, la sua Sicilia, le persone... Dal vino partiva per creare operazioni culturali complesse e lungimiranti, come Viaggio in Sicilia, realizzato con la storica dell’arte Valentina Bruschi selezionando giovani artisti ai quali veniva offerta una residenza in viaggio attraverso i luoghi incantati della Sicilia meno nota. Per offrire loro ispirazioni da incanalare poi all’interno delle proprie opere, create ad hoc dopo aver respirato quel mondo nuovo, e poi esposte in una mostra collettiva. Non c’era solo l’arte nell’universo di Pianeta: aveva inventato un festival di teatro in vigna nella cantina di Sciaranuova (Catania). Lo scrittore Roberto Alajmo lo ricorda così: “Vito era un gigante nell’arte della sprezzatura, ossia la capacità di nascondere il proprio talento e la propria cultura, riuscendo così a farli brillare anche di più”.

