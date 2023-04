Corriere della Sera

Ca’ del Bosco, mezzo secolo in volata … Maurizio Zanell, 270 ettari: cresceremo ancora… “Più cambia il clima, più servono vigneti in Franciacorta”. Maurizio Unenti, presidente e fondatore di Ca’ del Bosco, racconta la nuova corsa alla terra sulle colline del Metodo classico bresciano. “Le cantine devono accumulare vini di riserva, anche al 15% della produzione, per far fronte alle annate più sinistre, tra gelate primaverili e siccità”. A 50 anni dalla prima bottiglia, Ca’ del Bosco è una solida azienda che domina su 270 ettari di vigneti. Punta a crescere ancora, come altre aziende franciaconine. La disponibilità di vigneti è limitata e per questo i prezzi all’ettaro sono saliti, si parte da zoo mila euro l’ettaro e si supera il doppio. Anche ii successo della denominazione rende più competitiva la corsa ai terreni. Nel 2022 sono state vendute più di 20 milioni di bottiglie, con un aumento del fatturato del 5,7% e un valore medio a bottiglia di 23 euro. Maurizio Zanella, ex ragazzo ribelle esiliato dai genitori nella c casa di campagna, è stato protagonista di un robusto programma di investimenti, 8o milioni in 4 anni, sostenuto da Santa Margherita, gruppo della famiglia Marzotto di cui fa parte Ca’ dei Bosco. Nuovi vigneti, robot e un sistema per una sorta di idromassaggio delle uve, hanno portato sul podio anche quest’anno la Riserva 2013 di Annamaria Clementi Dosage Zéro, dedicata alla mamma di Maurizio. Vintage Collection Noir, anch’esso Dosage Zém Riserva 2013, è stato premiatissimo. Per scoprire l’anima rossa di Ca’ del Bosco bisogna invece puntare sul Carmenero Sebino zolfi., un Carmenere in purezza per anni confuso con il Cabemet Frane, che ora si rivela in tutta la sua intensità balsamica e speziata.

