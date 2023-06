Cantine e bollicine. Un tour legato al Festival di Trento … Il colore che sfuma in tutte gradazioni del giallo, il bouquet di profumi che affiorano poco alla volta, i sapori che subito si svelano decisi o quelli da ricercare in bocca anche dopo qualche minuto. Sarà un viaggio all'’insegna delle bollicine quello proposto ai lettori-viaggiatori del Corriere che avrà come destinazione Trento. Una quattro giorni che si svolgerà durante il Trentodoc Festival - manifestazione organizzata dall’Istituto Trentodoc, la Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing in collaborazione con il Corriere della Sera - con un denso programma di incontri al Castello del Buonconsiglio e in altri luoghi e piazze della città. Oltre alle 16 degustazioni guidate dai migliori sommelier d’Italia e dalla Master of Wine Essi Avellan e agli incontri con i protagonisti italiani del mondo dell’enologia, il Festival - previsto da venerdì 22 a domenica 24 settembre - prevede anche dimostrazioni culinarie e tane con personaggi dell’arte, della letteratura, del cinema, dell’architettura e del design in un dialogo sul territorio e confronto con il panorama nazionale e internazionale. Durante il viaggio, i lettori del Corriere potranno completare il loro percorso esclusivo partecipando ad alcuni di questi dibattiti e visitare qtiattro cantine di eccellenza del Trentodoc, in Italia il primo spumante prodotto con il metodo classico ad aver ottenuto la Denominazione di origine Controllata, sin dal 1993. Già il primo giorno, dopo aver attraversato la Piazza del Duomo e ammirato la Fontana del Nettuno, il Palazzo Pretorio e la Cattedrale di San Vigilio, luogo dove si svolse il Concilio di Trento, ci si recherà alle Cantine Ferrari per una visita con degustazione che poi proseguirà a Villa Marangon, residenza signorile del ‘500 ora di proprietà della famiglia Lunelli fino a chiudersi con un cena stellata nel bistrot della Locanda Marangon. Nei giorni successivi sa ospitare i lettori saranno la storica cantina con azienda agricola Balter, fondata nel 1872 da Francesco Balter; la cantina Endrizzi che ha alle sue spalle 138 anni di storia e che è stata creata dai fratelli Angelo e Francesco Endrici; e la cantina Rotari con la sua sede moderna e avveniristica e il suggestivo tetto a onda. Intanto si avrà la possibilità di scoprire e conoscere meglio anche diversi luoghi simbolo di Trento come lo Spazio Archeologico Sotterraneo con i resti dell’antica città romana di Tridentum costruita nel I secolo a.C., la Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove nel 1562 si svolsero le congregazioni preparatorie del Concilio di Trento, e il castello del Buonconsiglio, residenza di principi e vescovi che sarà visitata — in esclusiva — con il curatore. Chiude il percorso in città, l’accesso sabato 23 al MUSE, il Museo della Scienza progettato da Renzo Piano; mentre domenica — prima di rientrare — si andrà a Rovereto per un percorso dentro il MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea con collezioni che spaziano dal Futurismo alla pop Art, all’Arte Povera, e una visita al Castello di Avio.

