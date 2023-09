Corriere della Sera

Antinori, Lunelli, Rotari. Il fascino degli edifici d’autore ... Cantine da sogno è stato aperto dal video su Bargino, la cantina dei Marchesi Antinori nel Chianti Classico, premiata come miglior cantina al mondo 2022 a Mendoza (Argentina). Dice Renzo Cotarella, ad dell’azienda: “Un luogo che abbraccia i visitatori per far vivere l’esperienza Winery. Con l’acquisto in Napa Valley – Stag’s Leep — poi, si è chiuso un cerchio”. Alessandro Lunelli, ad di Tenute Lunelli sta realizzando il nuovo centro accoglienza Cantine Ferrari (un movimento di circa 15 milioni di bottiglie) e del progetto Tenuta Castelbuono in Umbria con la collaborazione con Arnaldo Pomodoro. Stefano Fambri, direttore di Nosio Spa, sottolinea la spinta data all’enoturismo dalla creazione nel 1995 della Cittadella del vino, la cantina Rotari col famoso tetto ad onda. Agnese Mazzei (foto), architetta, riflette su estetica e funzionalità come principi da cui partire per realizzare una grande cantina.

