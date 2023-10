Corriere della Sera

Milano Wine Week. Alla conquista delle nuove generazioni … “È un incontro che parla al giovani : la Milano Wine Week, coinvolge un pubblico di età compresa tra 25 e 35-40 anni”, sottolinea Federico Gordini, creatore della manifestazione, in onda a Milano dal 7 al 15 ottobre. “Si tratta di consumatori giovani e curiosi, che sono interessati alle esperienze e alle visite nelle cantine e che possono essere formati al consumo responsabile e qualitativo”. La sesta edizione dell’evento milanese dedicato alla promozione e al racconto del vino coinvolge anche una nuova generazione di operatori del settore. Come per esempio i 50 sommelier, tutti giovanissimi, coinvolti nel progetto Wine List Italia. La prima guida edita da MWW Media - Vendemmie raccoglie una selezione di oltre 50 dei migliori sommelier italiani, invitati a suggerire ognuno 10 vini in varie categorie: dai vini con il miglior rapporto qualità prezzo alle etichette territoriali. Importante anche il ruolo affidato alla grande distribuzione organizzata, con i supermercati, in particolare Carrefour, main partner dell’evento, protagonisti di molte iniziative.

