Corriere della Sera

Federvini, filiera da 21 miliardi e 81 mila occupati… Oltre 2.300 imprese (38.000 considerando anche quelle agricole di trasformazione), 21,5 miliardi di euro di fatturato diretto, io miliardi di export, 20,5 miliardi di valore aggiunto: sono alcuni dei valori che emergono dallo Studio di Filiera, per i settori vini, spiriti e aceti, realizzato da Nomisma per Federvini e presentato ieri presso la Camera dei Deputati. A fronte di 81 mila occupati nei tre settori, grazie a un effetto moltiplicatore pari a 5,8, se ne attivano oltre 46o mila nell’intero sistema economico, quasi il 2% dei lavoratori in Italia. “Questo studio mette in luce la dimensione straordinaria raggiunta dalle filiere che rappresentiamo, le quali assumono un rilievo strategico per il sistema economico italiano. La difesa di questo patrimonio del Made in Italy, con la sua storia, cultura e reputazione, è una responsabilità tanto degli imprenditori, con le loro organizzazioni di rappresentanza, quanto delle istituzioni”, ha commentato Micaela Pallini, presidente di Federvini.

