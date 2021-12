Corriere della Sera

Zaia: Prosecco, abbiamo le carte per bloccare la Croazia … “Ecco le carte, la pistola fumante di cui parlo da giorni, che riteniamo bloccheranno per sempre le ambizioni di riconoscimento europeo del Prosek avanzate dalla Croazia. Una storia che parte da lontano 1382 e che mai ha in realtà interessato il territorio croato”. Lo ha svelato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annunciando che la documentazione sarà portata al Tavolo che si terrà in 2 novembre a Venezia, in cui si definiranno le azioni formali da attivare alla presenza di tutte le parti interessate e del Viceministro Centinaio.

