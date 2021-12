Corriere della Sera

Autoironia e innovazione. La “ricetta” di Primo Franco ... L’ultimo vino di Primo Franco è una nuova edizione del “Sassi bianchi”, un Prosecco fermo con il tappo a vite, un ritorno alle origini. Un tocco di nostalgia in un uomo ironico e colto che, con i suoi vini, costringe i detrattori del Prosecco Superiore a ricredersi. Tra questi Tom Stevenson, critico britannico, autorità mondiali per Champagne e spumanti. “Per i primi 25 anni della mia vita professionale - scrive - ho ignorato il Prosecco. Il motivo? Normale arroganza e snobismo, suppongo”. Di snobismo e di “Prosecco-fobia solo italiana” parla anche Robert Camuto di Wine Spectator, che ha definito Primo Franco “un Maestro” del Docg, nell’articolo in cui celebra i 100 anni della cantina Nino Franco. Non è snob Kerin O’Keefe di Wine Enthusiast che ha eletto il Rustico Nino Franco miglior vino del mondo nel 2019. E neppure Arrigo Cipriani, che all’Harry’s Bar usa il vino della famiglia Franco per il Bellini. Primo, 72 anni, è il vignaiolo che firma “i più caratteristici Prosecco sul mercato, rivelano al naso e al palato insoliti aromi, come sentori d’erba e semi di sedano”, oltre a note di pepe bianco. Lo sostiene Stevenson nell’introduzione al libro di Primo, Prosecco way of life (Cinquesensi editore), la migliore autobiografia di un vignaiolo italiano, tra memoria e sarcasmo. Come nelle ultime pagine quando si diverte a descrivere la laboriosità a tratti ossessiva dei veneti: “Per una vita sono andato in ufficio alle 7.15 e a dormire alle 21.15. Poi un giorno, a causa di un infortunio alla schiena, ho scoperto che potevo andare in ufficio alle 8.15 e tutto funzionava lo stesso”. Per Primo Franco il vino non è solo uva fermentata da imbottigliare. “È un modo di pensare, un’ipotesi, un sogno, un’idea che cresce, il riconoscimento alla propria creatività, il riflesso del proprio ego, la capacità di immaginare che cosa aspettarsi del futuro, e di creare un dialogo con il tempo, memoria personale e storia collettiva, scienza, conoscenza e tradizione”. Se si segue questa visione, si capiscono i suoi vini. Tutto inizia dal nonno, Antonio Ferro, classe 1886, commerciante di vino, soprattutto rosso. Dopo il nonno, tocca al padre Giovanni, detto Nino, “un colosso alto 1,90 che pesava 130 chili, bello come Gary Cooper, o almeno così sosteneva mia madre. Una quercia abbattuta da un fulmine a 61 anni. A quel punto dovevo dimostrare che sapevo fare il vino. Farlo buono, venderlo bene e portare a casa il denaro”. Primo voleva fare l’architetto, leggeva Verso un’architettura di Le Corbusier e le lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo. Aveva conosciuto a Londra Annalisa Bolla, “prototipo di una sessantottina femminista”, discendente dalla famiglia dei produttori di vino. L’ha sposata nel 1977. Con lei da allora gira il mondo per presentare i suoi vini, ora anche con la figlia Silvia. Un anno dopo la morte del padre è nato il Prosecco Primo Franco, il primo millesimato, da singolo vigneto e con il nome del produttore. “Il successo è arrivato quindi nel 1983 — racconta — con un Prosecco che aveva un contenuto di zucchero più alto di quello usato negli anni 60 e 70, quando il pubblico esigeva solo il brut”. Il secondo vino è stato il Prosecco Vigneto della Riva di San Floriano. Vigneto singolo: ora è scontato, all’epoca un'innovazione. “È stato il modo - spiega nel libro - per dimostrare la profonda differenza tra un Prosecco da bere tutti i giorni e un grand cru, espressione di singoli e piccoli appezzamenti dalle prerogative inimitabili”. Poi è arrivato il Grave di Stecca, in gestazione dal 1991 al 2007. E il Nodi, dal vigneto Col del Vent a Valdobbiadene. Tutti con un comune denominatore: “Non solo profumi di pomi e banane, hanno lo stile di un cesto di frutta fresca come quelli di Caravaggio. Credo che ce l’abbiamo fatta. Ma né io né Giulio, lo storico enologo, riveleremo mai come”.

