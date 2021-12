Corriere della Sera

Federvini allo scontro sul marchio croato “Prosek” ... È stata pubblicata ieri in Gazetta ufficiale dell’Ue la domanda di registrazione della “menzione tradizionale” Prosek da impiegare nell’etichettatura di ben quattro vini croati, riecheggiando il nome del Prosecco. Federvini chiede che venga dato immediato avvio a un coordinamento tra i rappresentanti della filiera coinvolta e il governo per opporsi alla domanda. Dura anche la posizione del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli: “Metteremo in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata e assurda decisione che mortifica la storia e l’identità dei nostri territori e penalizza i nostri produttori e consumatori”.

