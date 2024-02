Corriere della Sera - Sette

Da Botteghe Oscure al Brunello…Nuova vita a Cerbaia, Elena Pellegrini rilancia la fattoria di famiglia … Prima dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, nel mondo del vino c’è stato un altro esponente dell’ex Pci. Si chiama Fabio Pellegrini, ha 85 anni. È stato il braccio destro del deputato Giorgio Amendola. Originario di Montalcino, venne anche eletto consigliere comunale. A Botteghe Oscure trascorreva le settimane. Ma tornava di domenica e passava da podere a podere, per consegnare copie dell’Unità. “Convinceva i mezzadri a non lasciare la terra” racconta la figlia Elena Pellegrini. “I terreni allora rendevano e costavano poco. Mio padre, agronomo, capì il potenziale del Brunello e nel 1978 aprì Cerbaia, la prima vendemmia è stata nel 1982, il mio anno di nascita”. Ora Cerbaia si estende in 12 ettari, dei quali a vigneto, in parte su terreni a gradoni. All’inizio la cantina consisteva in una sola stanza. Poi è arrivata Elisabetta. “Era i12014, prima ero l’aiuto di mio nonno durante le vendemmie” dice “abitavo a Roma, avevo studiato Economia a Francoforte, rinunciai a un lavoro negli Stati Uniti e andai a Montalcino senza sapere nulla”. La produzione è piccola, 20 mila bottiglie (più della metà per il mercato statunitense), con l’obiettivo di arrivare a 30 mila. La qualità è alta. Come nel Rosso 2021, scorrevole e robusto, con un tannino non intrusivo (fa un breve passaggio in legno). O nel Brrunello 2019 (“l’anno del matrimonio e del figlio”), un vino dai tannini delicati che sarà certamente longevo. Le vigne a 400 metri nel versante nord davano in passato vini spigolosi, ora con il nuovo clima, sono docili, morbidi. Lo si capisce con la Riserva 2012 Vigna Cerbaia, intensa e autentica anche nel lato ruvido.

