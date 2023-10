Corriere della Sera - Sette

La lunga strada del cambiamento per il Pale … Ciniza Merli delle Macchiole e la sfida del clima… Il nome è quello di un’erba spontanea della Toscana, Paleo. Da più di vent'anni è il vino che ha fatto conoscere nel mondo una delle pioniere di Bolgheri, Cinzia Merli. È alla guida di Le Macchiole, ed è vice presidente del locale Consorzio, unico esempio di un vertice tutto al femminile, con Albiera Antinori e Priscilla Incisa della Rocchetta. Il Paleo è il filo conduttore della vita enologica di Cinzia, ne ha seguito l’evoluzione e la trasformazione. Era un uvaggio bordolese con il Cabernet Sauvignon, quando è nato nel 1989. Nel 2001, la svolta: Cabernet Franc in purezza. “Un debutto difficile” racconta Merli “faticavamo a venderlo, i clienti erano disorientati”. Poi sono arrivati i primi riconoscimenti. E a quel punto la formula non è più cambiata. Riassaggiato ora, il Paleo 2001 sembra più rustico, con un vigore maremmano, della versione attuale. “Non avevamo le conoscenze necessarie per puntare sull’eleganza e la finezza, come facciamo ora, con una diversa gestione del vigneto, un aumento delle rese, estrazioni più soffici, in modo da ottenere tannini più vellutati e suadenti”, spiega la vignaiola. Anche l’annata 2020 è stata complicata dal punto di vista meteorologico, ma grazie anche all’uso delle anfore trentine è stata mantenuta la freschezza del Paleo, con una interessante sapidità. “Il nostro è un percorso di cambiamento” aggiunge Merli “dobbiamo affrontare il nuovo clima. Prima si faticava a raggiungere i 13 gradi alcolici, ora si fatica a mantenere sotto i 14. E intanto il gusto degli appassionati è cambiato, chiede vini meno concentrati, ovvero nella direzione opposta degli effetti del cambiamento climatico”.

