Corriere della Sera - Sette

Come scalpita la cuvée che ricorda Franco Ziliani … Berlucchi, un vino per il pioniere della Franciacorta… Un vino dedicato al pioniere della Franciacorta, Franco Ziliani, l’uomo che ha reso grande l’azienda fondata da Guido Berlucchi. Franco Ziliani creò nel 1961 la prima bottiglia di quella che sarebbe diventata una delle zone spumantistiche più famose d’Europa. Era il “fondatore di un sogno”, creare vini spumanti italiani alla pari dei francesi. È morto nel giorno di Santo Stefano del 2021, a 90 anni. I figli Arturo e Cristina (nell’illustrazione qui sotto), con il fratello Paolo, hanno consolidato la forza dell’azienda, trasformandola in un gruppo che si è allargato all’Antica Fratta, in Franciacorta, a Caccia al Piano a Bolgheri e a Vigne Olcru nell’Oltrepo Pavese. La Cuvée Franco Ziliani contiene le uve della vendemmia 2008, una Riserva in edizione limitata. “La dedichiamo te, papà” scrivono i figli. “Fosti tu a insistere che la prima bottiglia si chiamasse “Pinot di Franciacorta”, che quel vino fosse legato al suo territorio già dal nome. E proprio nel nome ora tu e la Franciacorta siete tutt'uno, in questa Cuvée. Racchiudiamo qui il miglior Chardonnay del vigneto Arzelle nel millesimo 2008, affinato in bottiglia ben undici anni perché è nel lungo affinamento che si esprime la qualità più eccelsa, senza dosaggio, affinché risalti solo l’essenza della Franciacorta”. Color giallo dorato, profumi di arancia candita e nocciola tostata, è un vino vibrante e ampio, scalpitante nella maturità. È uno degli 80 protagonisti della guida Bollicine, bere bene per le feste.

