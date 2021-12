Corriere di Siena

Cracco firma la piastrella per la vendemmia 2021 … Un uovo, simbolo della vita; come sfondo la Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Milano dove ha sede il ristorante stellato di Carlo Cracco. È un inno alla cucina italiana la mattonella icona della vendemmia 2021 del Brunello di Montalcino, realizzata da Carlo Cracco e svelata ieri sera sul muro del Palazzo comunale del borgo in occasione di Benvenuto Brunello. “Carlo Cracco - ha detto il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci - è simbolo di un’italianità in cucina da sempre testimonial del nostro Brunello in Italia e nel mondo. Per la trentesima piastrella dedicata a una vendemmia senz’altro molto interessante, abbiamo fortemente voluto ribadire il sodalizio speciale con la ristorazione, nostro canale storico e naturale che solo lo scorso anno a causa dell’emergenza ha perso in Italia quasi il 40% del proprio fatturato, per un equivalente di circa 38 miliardi di euro. Tra le novità legate al nuovo posizionamento di Benvenuto Brunello - ha concluso Bindocci - c’è senz’altro l’analisi sulla nuova annata, da quest’anno senza l’indicazione di merito data dalle stelle. Il giudizio sulla nuova annata è per la prima volta anticipato a novembre: da qui l’impossibilità di valutare un prodotto che ancora non c’è. Le stelle sulla 2021 saranno perciò assegnate dopo un anno di affinamento, in occasione dell’anteprima 2022”. Per l’autore della storica mattonella, regista anche della cena di gala, Carlo Cracco: “L’uovo è da sempre un ingrediente a cui sono molto legato. All’apparenza così semplice, in realtà racchiude in sé tantissimi significati: dal senso della vita, della nascita fino all’immagine della perfezione della prospettiva. Negli anni, ho lavorato tanto in cucina cercando di creare valore intorno a questo ingrediente speciale che non è solo una piccola parte di tante preparazioni ma può essere grande protagonista in tavola”.

