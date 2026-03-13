Cosa si mangia e si beve agli Oscar 2026? Il 15 marzo in cucina (di nuovo) lo chef Wolfgang Puck

Prima, l’attesissima cerimonia di consegna delle statuette più famose e ambite del cinema internazionale, che durerà circa tre ore: presentati dal noto comico Conan O’Brien, gli Oscar 2026, giunti all’edizione n. 98, si terranno domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood. Poi, i circa 1.500 ospiti si sposteranno al consueto party del “Governor’s Ball”, a pochi passi di distanza. E tutti con due cose in comune: fame e sete. Ad occuparsi di loro sarà il celebre chef austriaco Wolfgang Puck, diventato una vera istituzione a Los Angeles, che ancora una volta (è la n. 32) cucinerà per le più famose celebrities di Hollywood. Che quest’anno troveranno in tavola ben 70 piatti diversi: a partire dalla “Chicken pot pie”, una torta salata di pollo, senza dimenticare la celebre pizza Spago, i maccheroni al formaggio, i mini hamburger di wagyu. Ma anche crackers al salmone a forma di Oscar e una postazione dedicata al sushi, con cinque chef che prepareranno involtini, nigiri e tortini di riso croccanti. Per dessert, ci sarà uno strudel di mele preparato secondo una ricetta della madre di Puck, oltre al gelato fatto al momento con una macchina all’avanguardia. I vini ufficiali degli Academy Awards - rossi, bianchi e rosè - saranno, per il quarto anno consecutivo, quelli di Clarendelle e Domaine Clarence Dillon, impero bordolese che ha come ceo e presidente il Principe Robert di Lussemburgo.

Invece come Champagne ufficiale torna Piper-Heidsieck (già protagonista dal 2015 al 2021), una delle più antiche e celebri maison di Champagne francesi, con Cuvée Brut, la sua etichetta distintiva. All’italiano Lorenzo Antinori, co-founder del celebre “Bar Leone” di Hong Kong (che nel 2024 si è piazzato al n. 1 della classifica “Asia’s 50 Best Bars”) il compito di preparare i cocktail della serata, insieme al mixologist americano di fama mondiale Charles Joly.

In cucina lavoreranno 75 chef e 45 pasticceri, affiancati da oltre 300 persone tra personale di sala e manager. Durante la serata verranno preparate circa 600 pizze, 3.000 agnolotti ai carciofi e 2.000 mini Oscar di cioccolato. Tra gli ingredienti utilizzati ci sono circa 90 chili di costata di manzo stagionata, 136 chili di salmone affumicato, 227 chili di funghi selvatici e 181 chili di formaggi. Poi ancora 14 chili di caviale Kaluga e quasi 8 litri di oro liquido a 24 carati per decorare i dessert con stencil a forma di statuetta.

Nonostante l’enorme mole di piatti, gli chef assicurano che tutte le esigenze alimentari saranno soddisfatte durante la grande serata. Citano l’esempio di Joaquin Phoenix, arrivato al gala dopo aver vinto l’Oscar come Miglior attore nel 2020 per la sua interpretazione in “Joker”. “Abbiamo portato Joaquin e tutto il suo team in cucina, ma poi mi ha detto: siamo vegani - afferma Puck - così abbiamo servito loro tutti i nostri piatti vegani e lui ha detto: "questo è il miglior ristorante vegano del mondo”. Ne siamo molto orgogliosi”.

“Apprezzeranno i nostri vini - ha dichiarato il Principe Roberto di Lussemburgo, presidente e ceo di Domaine Clarence Dillon - siamo una trama secondaria, se vogliamo, o un attore non protagonista di una celebrazione straordinaria”. Fondato nel 1935, Domaine Clarence Dillon è un gruppo a conduzione familiare rinomato per le sue prestigiose tenute bordolesi, tra cui Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion e Château Quintus. Per l’occasione Domaine Clarence Dillon presenterà il suo nuovo vino, “Le Dragon de Quintus” 2020, ottenuto da un assemblaggio dei migliori terroir di Saint-Émilion. Piper-Heidsieck torna quest’anno ad essere lo Champagne ufficiale degli Oscar, celebrando il suo storico legame con il cinema ed il centenario di Marilyn Monroe. Dal 2022 al 2024 alla cerimonia era stato servito lo Champagne rosé “Fleur de Miraval”, prodotto da Brad Pitt in collaborazione con la famiglia Perrin (mentre per il solo 2025 lo Champagne ufficiale è stato Lallier).

Forte impronta italiana ai bar degli Oscar 2026: Lorenzo Antinori, co-fondatore del “Bar Leone” di Hong Kong, è stato ingaggiato da Tequila Don Julio per creare due cocktail per la serata insieme al mixologist americano di fama mondiale Charles Joly. Dalla sua apertura, il “Bar Leone” è rapidamente diventato uno dei più noti al mondo, celebrato per la sua interpretazione decisa della cultura dei cocktail classici e per un approccio caldo e conviviale, a metà tra un bar romano e un ritrovo di quartiere di Hong Kong.

Il parterre degli Oscar riunisce, come sempre, i nomi più prestigiosi del cinema mondiale, a partire dalle celebrità che consegneranno i premi e che vedono, tra gli altri, interpreti del calibro di Nicole Kidman, Rose Byrne, Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Channing Tatum, Ewan McGregor e Delroy Lindo. Anche Jimmy Kimmel, che in passato ha condotto la cerimonia, presenterà uno dei premi. Torneranno sul palco anche alcuni vincitori dello scorso anno, come Robert Downey Jr., Kieran Culkin e Demi Moore. Tra gli altri presentatori figurano Will Arnett, Adrien Brody, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Chris Evans, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow e Zoe Saldaña.

Copyright © 2000/2026