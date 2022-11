Dal Barolo Monfortino ad un trattore robot hi-tech che lavora (da solo) in vigna

Il nuovo progetto di Roberto Conterno, produttore tra i più celebrati delle Langhe, e dell’ingegnere Federico Bona. Una storia da raccontare, veramente particolare, di quelle che ci piacciono. Dal vino italiano più quotato in assoluto, ad un trattore robotico di altissima tecnologia, rivoluzionario, pensato e sviluppato completamente “in casa”, grazie alla sua esperienza e conoscenza per essere stato in vigna sul trattore. E la magia del vino? “Non si perde, anzi. Realizzare un sogno, come questo che avevo, è proprio magia”.

