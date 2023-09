Dalla Georgia alla Campania, un viaggio nella storia tra passato, presente e futuro del vino

Un viaggio nella storia tra passato, presente e futuro del vino grazie alla ricerca scientifica, dalla Georgia, culla della viticoltura, alla Campania, “guidati” da Attilio Scienza (Università di Milano), David Maghradze (National Agency Wine Georgia), David Lordkipanidze (Georgian National Museum) e Eugenio Sartori (Vivai Rauscedo), da Pompei, prima grande città che ha globalizzato il mercato del vino e farà rinascere il “vino pompeiano” con l’Azienda Agricola Pompei (in partnership con La Guardiense), e che ispira gli chef, come Franco Pepe (Pepe in Grani), a riscoprire i sapori antichi.

