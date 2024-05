Dalla vigna al meteo, alla comunicazione, l’intelligenza artificiale cambierà anche il vino

Dalle riflessioni dell’esperta Felicity Carter, founder di B2B media company Drinks Insider, all’iniziativa del “sommelier digitale” di Tua Rita. Tra chi usa già l’Ai per gestire la vigna e prevedere il clima, chi inizia ad utilizzarla per fare comunicazione, oltre che per analizzare i dati, fino a chi crea “avatar” per accogliere clienti e appassionati, come fatto dalla storica cantina toscana, nel racconto della produttrice Simena Bisti, e di Riccardo Saracchi (BitForFun). La critica? Per quella, forse, è ancora presto.

