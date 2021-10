Dall’Umbria alla Sardegna, dalla Campania al Molise: i “nuovi classici” del vino italiano

Quando si parla di grandi rossi italiani nel mondo vengono in mente soprattutto Brunello e Barolo, Amarone e Bolgheri, Chianti Classico, ma il panorama della grande qualità è molto più ampio, dalla Valtellina alla Sardegna, dalle Marche all’Umbria, dall’Alto Adige al Trentino, l’Italia sa esprimere eccellenza ad ogni latitudine, con tanti vitigni diversi. Su chi puntare, e con chi allearsi, per far emergere questa ricchezza che, spesso, poggia più sui brand aziendali che sulla notorietà, tutta da costruire, dei territori emergenti?

Copyright © 2000/2021