“Dobbiamo ritrovare equilibrio. Il vino, come tutto il resto, deve essere contemporaneo”

A WineNews, ancora una volta, le riflessioni di Brunello Cucinelli, imprenditore illuminato, “re del cashmere” e produttore di vino e olio, in Umbria. “Ho fatto il contadino fino a 15 anni, sono molto legato alla terra, perchè come diceva Senofane, “dalla terra tutto deriva”. Bevo pochissimo, ma sul tavolo c’è sempre il bicchiere di vino. La cura dei dettagli è fondamentale in tutto. Dobbiamo investire nel buono e nel bello, perchè il bello ci salverà”.

