É made in Sardegna il miglior Vermentino d’Italia: il Bèru di Cantina Siddùra primo su 200 etichette

Arriva dalla Sardegna (ed in particolare dalla Gallura) il miglior Vermentino d’Italia: il Bèru 2022 di Cantina Siddùra conquista il primo posto e la Gran Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Nazionale 2025, edizione n. 4, dedicato ad uno dei vitigni bianchi da sempre più amati, anche grazie alla sua versatilità. E che, in vista dell’estate, è pronto a vivere il suo momento d’oro, tra la Toscana e la Liguria, passando per la Sardegna e la Puglia, nei suoi terroir elettivi tra il mare e la costa. Oltre 200 le etichette, suddivise tra sette regioni, in sfida al Concorso Enologico Nazionale del Vermentino, organizzato da Aps Promo Eventi con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Il Vermentino Bèru conquista la Gran Medaglia d’Oro con 96,67 punti su 100 e il primo posto assoluto in classifica. Una conferma di eccellenza, dopo i successi ottenuti negli anni scorsi dalla stessa cantina con Maìa e Spèra, insigniti del titolo di miglior Vermentino d’Italia in contesti altamente selettivi e autorevoli. Al secondo posto della classifica si piazza il Vermentino Candia dei Colli Apuani di Calevro, seguito dal Vermentino di Sardegna Oghe di Tenute Delogu, dal Vermentino di Sardegna Sessantaquattro di Poderi Parpinello, dal Vermentino Costa Toscana Sol della Cantina Le Canne di Pucci Luigi, dal Vermentino di Gallura Montidimola di Cantina Surrau, dal Vermentino di Sardegna Monti di Pedra Majore, dal Vermentino Colli di Luni Sarticola di La Baja del Sole Cantine Federici e dal Vermentino Colli di Luni Cavagino di Lunae Bosoni. “Un Concorso che non fa sconti - spiega Mario Bonamici, presidente APS Promo Eventi - dove l’eccellenza viene riconosciuta solo a chi raggiunge livelli qualitativi assoluti. Una selezione severa, condotta secondo le rigide linee guida ministeriali, che ha premiato solo il 35% dei vini in gara con la medaglia d’oro”.

La superficie totale impiantata a Vermentino in Italia interessa 6.000 ettari. La regione dove è maggiormente coltivato è la Sardegna, con 4.500 ettari, seguita da Toscana e Liguria. Nel 2026 sarà proprio la Sardegna ad ospitare l’edizione internazionale del Concorso, offrendo una nuova, prestigiosa occasione per celebrare questo vitigno.

Copyright © 2000/2025