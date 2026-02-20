Ecco i quattro finalisti che si sfideranno per vincere MasterChef Italia n. 15

Si giocherà giovedì 5 marzo (slittando di una settimana per non sovrapporsi a Sanremo) la finalissima MasterChef Italia n. 15: i 4 finalisti sono Carlotta Bertin, Dounia Zirari, Matteo Canzi e Matteo Rinaldi. L’ultima puntata dello show cooking più amato d’Italia, condotto dai tre storici e affiatatissimi giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Nell’attesa, giovedì 26 febbraio, sarà trasmessa la puntata speciale “4 storie per la finale”, un passaggio intermedio per conoscere più da vicino i protagonisti dell’ultima sfida.

Ma chi sono gli agguerriti concorrenti ad essere approdati in finale? Carlotta Bertin, 25 anni, di Candelo (Biella), è disoccupata e ha iniziato a cucinare con la nonna Rosaria. Ama reinventare ricette tradizionali con elementi di altre etnie, soprattutto messicana e indiana. Il suo sogno è di aprire un Home Restaurant. Dounia Zirari, 28 anni, di Bassano del Grappa (Vicenza), è nata in Marocco, dove ha vissuto fino ai 9 anni. Da piccola si è avvicinata alla cucina “per cultura: mi hanno sempre detto che una brava donna deve saper cucinare”. Dopo il diploma e l’abilitazione come Oss, ha lavorato in Rsa. A 23 anni ha subito tre ischemie e ha dimenticato gran parte delle lingue che conosceva, ad aiutarla è stato il marito. Partecipa a MasterChef per aumentare l’autostima. Matteo Canzi, 23 anni, di Molgora (Lecco), è uno studente di International Marketing che ama sperimentare piatti e tecniche anche di altre etnie (come spagnola e giapponese). Partecipa a MasterChef Italia per diventare private chef. Matteo Rinaldi, 28 anni, di Boltiere (Bergamo), è laureato in Design della Comunicazione e ha sviluppato la passione per la cucina dalla famiglia paterna che lavorava nella ristorazione. Da ragazzo occupava il tempo ai fornelli: “ero grassottello e quindi venivo isolato”. Sogna di aprire una piccola bakery.

Copyright © 2000/2026