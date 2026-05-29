“Enologo ad honorem”: il riconoscimento al direttore WineNews Alessandro Regoli

Un riconoscimento per “valorizzare il costante impegno nel racconto del vino italiano attraverso WineNews, testata che dirige (e che ha fondato un quarto di secolo fa, con la moglie Irene Chiari e online dal lontano 2000, e che oggi serve 2,3 milioni di Internet Protocol l’anno ed è seguita da 170.000 followers sui social, ndr) divenuta negli anni un punto di riferimento autorevole per l’informazione vitivinicola ed enogastronomica nazionale e internazionale” e perché “la sua attività giornalistica ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di una cultura del vino competente, indipendente e capace di interpretare le trasformazioni del settore, accompagnando produttori, enologi, media ed operatori nella crescita della consapevolezza e dell’immagine del vino italiano nel mondo”. Riunita al Congresso n. 79 a Conegliano (28-30 maggio), nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Assoenologi ha eletto il direttore WineNews, Alessandro Regoli, “Enologo ad honorem” e “Premio Assoenologi Comunicazione Italia” 2026, premiandolo insieme al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrida, “Personaggio dell’Anno 2026 Assoenologi” (che WineNews ha intervistato), al presidente Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia, “Premio speciale territorio”, e Stevie Kim, Managing Partner Vinitaly, “Premio Assoenologi Comunicazione Internazionale”, da oggi soci onorari insieme a Matteo Zoppas, presidente Ice, Federico Bricolo, presidente Veronafiere, e Fabio Chies, sindaco Conegliano, e, ancora, con Dario Stefàno, presidente Ceseo-Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo dell’Università Lumsa di Roma.

“Da 25 anni, il lavoro WineNews è raccontare la cronaca quotidiana e capire trend e analisi del wine & food, declinandolo sui nostri tanti strumenti di comunicazione online, creati quando non era facile come oggi - spiega il direttore Alessandro Regoli - un lavoro che è stato, è e sarà sempre incentrato sulla narrazione del mondo del vino e del cibo con articoli, audio, video, recensioni, post, foto e non solo. Il vino, come tutti i prodotti autentici della grande agricoltura italiana, è l’unico, vero e più fedele compagno della tavola, e l’anima delle conversazioni. Ma deve perdere l’autoreferenzialità ed il linguaggio a volte troppo pirotecnico per ritrovare la sua funzione più bella ed importante: bere un bicchiere è onorare la terra, la storia, la cultura e l’identità che ci appartengono. È convivialità. E la deve riconquistare rientrando nelle case e tornando nei luoghi dove si consuma, si mangia e si sta, semplicemente e piacevolmente, in compagnia, in Italia e nel mondo, da Occidente ad Oriente, nel rispetto delle diverse culture”.

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