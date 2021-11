Enoteche, dopo la pandemia un ruolo rinnovato, puntando su territori e digitalizzazione

Nei duri mesi del lockdown, le enoteche sono state la trincea enoica al fronte, la resistenza del mondo del vino nella vita reale, confinata tra le mura di casa. In quel periodo, il lavoro degli enotecari è cambiato in maniera radicale, velocizzando una digitalizzazione in molti casi ancora indietro, attraverso la comunicazione sui social e gli e-commerce, diventati oggi la normalità. A WineNews, il bilancio di due anni complessi nelle parole degli enotecari di Vinarius.

