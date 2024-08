Estate o no, che storicamente premia i bianchi, ma davvero i vini rossi sono così in crisi?

Siamo in piena estate, stagione che premia vini bianchi, bollicine e rosati, per le loro caratteristiche più in linea con i gusti e le esigenze dei consumatori di oggi, in cerca di vini più freschi e leggeri, e per la temperatura ideale di servizio più bassa. Ma, se davvero i vini rossi, simbolo dell’Italia, sono così in crisi, e, guardando al futuro, si vedranno diminuire gli ettari a “bacca rossa” a vantaggio delle varietà bianchiste, WineNews lo ha chiesto ad Andrea Lonardi, agronomo, enologo e Master of Wine, e Giovanni Bigot, agronomo ed ideatore dell’indice Bigot.

Copyright © 2000/2024