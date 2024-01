Fine wine, nel breve termine il mercato è in difficoltà. Ma le prospettive sono positive

Le riflessioni di esperti del settore tra Usa, Asia, Uk e non solo. Tra certezze granitiche, cambiamenti in atto, e un’Italia sugli scudi, con la Toscana ed il Piemonte sempre in testa, ma anche con altri territori che crescono, Etna in testa. Parlano Peter Yeung (wine consultant e autore del libro “Luxury wine marketing”), Adam Lechmere (Club Oenologique), Aygline Pechdo Regent (Moet Hennessy) e Niklas Bergquist (wine educator a Stoccolma, in Svezia).

