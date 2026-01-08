Francia, la crisi del vino certificata dai numeri: dal 1996 al 2024 le vendite di vini Aop a -29,3%

La crisi del vino che attanaglia la Francia, tra proteste, ettari di vigneto estirpati, riforme annunciate, ma anche in attesa di partire, export in calo e difficoltà che affaticano anche il mercato dei fine wines, temi più volte affrontati da WineNews, si misura anche e, soprattutto, con i numeri. E, a pagare un conto particolarmente salato, sono i vini a denominazione, racchiusi nella sigla Aop, quella che, a causa della crisi climatica, porta alcune cantine ad abbandonarla per avere più autonomia decisionale e, quindi, regole meno restrittive e più flessibili. Secondo quanto riportato dall’American Association of Wine Economists (Aawe), che cita come fonte FranceAgriMer, tra il 1996 e il 2024, le vendite di vini Aop in Francia in ipermercati e supermercati, sono diminuite di 1,47 milioni di ettolitri (-29,3%).

Gran parte di questo calo è attribuibile a Bordeaux (-653.000 ettolitri, -43,6%), da tempo alle prese con una forte crisi, ma anche Vallée du Rhône (-324.000 ettolitri, -32,3%) e Languedoc-Roussillon (-205 milioni di ettolitri, -45%). A livello percentuale, la “maglia nera” va al Beaujolais (-135.000 ettolitri, -57,7%), ma sono in territorio negativo anche Sud Ouest (-72.000 ettolitri, - 16,5%), Provence Corse (-51.000 di ettolitri, -14,5%) e Alsace (-56.000 ettolitri -23,2%).

Ma c’è anche chi sorride: i vini Aop della Borgogna, patrimonio e fiore all’occhiello della Francia enoica con domaine “mito” che fanno la gioia dei collezionisti, segnano un +13,7% pari a +24.000 ettolitri. Non a caso, guardando ai prezzi medi al dettaglio dei vini Aop in Francia, i vini della Borgogna vengono venduti a 14,31 euro al litro, un prezzo notevolmente superiore a quello di qualsiasi altro vino Aop francese. Il Beaujolais segue a 9,56 euro al litro, Provence Corse a 9,27 euro/litro, Alsace 8,59 euro/litro, Bordeaux 8,37 euro/litro, Languedoc Roussillon 7,33 euro/litro, Vallée de la Loire 7,06 euro/litro, Vallée du Rhône 6,65 euro/litro, e Sud Ouest 6,35 euro/litro.

Dunque, in meno di trent’anni, la Francia ha perso ben oltre un quarto dei volumi di vino Aop nei canali della grande distribuzione, quelli che più volte hanno fatto discutere per i prezzi, decisamente bassi, di alcune bottiglie in mostra negli scaffali dei supermercati. E questo nonostante la protesta dei viticoltori che chiedono cifre più alte e un riconoscimento consono al lavoro svolto in vigna e cantina.

