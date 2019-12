Giappone, la porta principale del vino italiano al mercato dell’Asia, tra crescita e qualità

Il Giappone è ancora oggi il primo sbocco in Asia per il vino italiano, e seppure la quota di mercato è ben lontana da quella della Francia, i segnali arrivati in questo 2019 sono incoraggianti, anche sull’onda dell’azzeramento dei dazi sulle importazioni enoiche, che ha dato un contributo decisivo alla crescita delle esportazioni, che fanno segnare il +18% a valore (+28% per le bollicine). Attenzione però, perché il mercato va guidato e diretto verso la qualità, e le generazioni più giovani hanno un potere d’acquisto ancora troppo basso.

