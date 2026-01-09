Golden Globes 2026, ai vincitori anche vini rari, whisky preziosi e biglietti per eventi enologici

Non solo la consacrazione del proprio talento a livello internazionale, grazie ad uno dei premi più prestigiosi e ambiti di Hollywood: ai vincitori dei Golden Globes 2026, che saranno assegnati l’11 gennaio, quest’anno andranno anche vini rari, whisky preziosi e biglietti per eventi enologici. Tra gli altri, 9 bottiglie del vino francese Liber Pater (del valore di 210.000 dollari), considerato il vino più costoso al mondo, una cassa da 6 bottiglie di whisky Isle of Harris Distillery, da una botte appositamente dedicata all’evento, 2 biglietti per i Golden Vines 2026 (del valore di 30.000 dollari), super-evento di scena a Londra a novembre. Tra i probabili vincitori - che riceveranno la “Ultimate Gift Bag”, esclusiva borsa-omaggio del valore di quasi 1 milione di dollari - ci sono star del calibro di Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, Timothée Chalamet, George Clooney, Emma Stone, Kate Hudson, Julia Roberts, Amanda Seyfried e Jennifer Lawrence.

I Golden Globes sono uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati al cinema e alla televisione: ogni anno, la Hollywood Foreign Press Association premia le migliori performance artistiche e tecniche, dalle categorie più classiche - come Miglior Film, Miglior Attore e Miglior Attrice - passando per le serie tv, i premi alla carriera e altri riconoscimenti straordinari. Inoltre, i Golden Globe sono da sempre considerati una sorta di anticipazione e “termometro” degli Oscar. La cerimonia di quest’anno, che si terrà al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sarà presentata dalla comica Nikki Glaser, famosa per il suo stile irriverente e ironico. I vincitori riceveranno in regalo una borsa esclusiva, “The Ultimate Gift Bag”, del valore di poco inferiore a 1 milione di dollari, con la più ampia selezione di regali ed esperienze mai realizzata fino ad oggi, tra viaggi, bellezza, benessere e distillati. I destinatari avranno l’opportunità di personalizzare la selezione in base ai propri interessi personali. Oltre a viaggi e soggiorni in giro per il mondo, tra Maldive, Messico e Bangkok, passando per trattamenti Spa esclusivi e cosmetici di lusso, i fortunati vincitori dei Golden Globes potranno arricchire la propria cantina. La “Gift Bag” contiene infatti, tra l’altro, 9 bottiglie ultra-rare di vino francese Liber Pater (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018 e 2019) del valore di 210.000 dollari; 2 biglietti per il Giubileo presso la tenuta Liber Pater a Bordeaux (117.000 dollari), dove l’enologo Loïc Pasquet coltiva viti antiche pre-fillossera; 2 biglietti per i Golden Vines 2026 (un weekend all’insegna dei migliori vini del mondo, del lusso, delle cene stellate Michelin, delle esperienze uniche e delle masterclass, di scena a Londra dal 6 all’8 novembre; una bottiglia di gin premium gallesi Cygnet 22 e 77, oltre ai bicchieri creati dal famoso bartender Erik Lorincz (500 dollari); una cassa da 6 bottiglie di whisky Isle of Harris Distillery, da una botte prodotta in esclusiva (del valore di 1.080 dollari).

