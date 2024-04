100 anni di Oiv, la “salute della vigna”, il futuro del vino: le riflessioni di Luigi Moio

A WineNews il presidente dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, che ha aperto il centenario con il “Wine Ministerial Meeting”. Pensieri e parole sul futuro della viticoltura, del vino e del suo ruolo nella società, in un'epoca in cui, come un secolo fa, le malattie (ma anche il cambiamento climatico) minacciano la vigna, e soffiano venti di neoproibizionismo da contrastare, spingendo sul consumo moderato e sul benessere di un consumo intelligente del vino.

