I bianchi da lungo invecchiamento? Non per tutti i vitigni, né in tutti i territori

Il trend dei consumi globali, ed anche la volontà di tanti imprenditori, racconta di vini bianchi sempre più adatti all’invecchiamento. Ma davvero qualsiasi territorio e qualsiasi vitigno hanno la capacità di invecchiare per anni se non addirittura per decenni? Non proprio, perché esistono varietà più idonee di altre, su tutte Chardonnay e Pinot Bianco. Così come territori maggiormente vocati, dove i grandi bianchi hanno una lunga storia, fatta di ricerca e know how, come raccontano a WineNews Rudi Kofler (Cantina Terlano) e Hans Terzer (San Michele Appiano).

