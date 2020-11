I messaggi, le riflessioni, i valori dell’alta cucina italiana: il clou della Guida Michelin 2021

La sostenibilità come guida per il futuro, con la novità della “stella verde”, unita a creatività utile, etica, studio, ricerca e alla presa di coscienza del ruolo sociale dei cuochi. Come hanno raccontato, nella “Michelin Star revelation 2021”, le grandi firme della cucina del Belpaese (da Romito a Bottura, da Oldani a Niederkofler). In un’edizione della Rossa “voluta fortemente, nonostante tutto, per stare vicini a chef, sommelier, membri della sala e della brigata dei ristoranti, che fanno della cucina e dell’accoglienza italiana un’eccellenza nel mondo”.

