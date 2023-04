I pizzaioli più bravi del pianeta a Parma per il “Campionato Mondiale della Pizza”

È un piatto-simbolo dell’Italia, ormai diffuso in tutto il mondo, perfettamente in bilico tra una tradizione ben radicata ed una costante ricerca di innovazione. Pizzaioli e appassionati si ritroveranno, a Fiere di Parma, nel “Campionato Mondiale della Pizza n. 30”, dal 18 al 20 aprile. Le parole d’ordine di quest’anno sono internazionalità e sostenibilità, argomenti che trovano conferme nell’importante numero dei Paesi partecipanti, che superano quota 50, con oltre 700 pizzaioli di tutto il mondo, ma anche per l’attenzione verso il mangiare sano. Special guest 2023 il Parmigiano Reggiano, che, insieme alla pizza, porta alto il nome del made in Italy agroalimentare.

La scelta di un atteggiamento sostenibile è sempre più frequente anche nel settore della pizza, così la kermesse mondiale introduce in questa edizione la novità di un “Premio Speciale” dedicato alla sostenibilità. “La pizza del cambiamento” è il titolo di questa sfida: i concorrenti saranno infatti valutati sulla base ad alcuni parametri, tra cui la scelta di fornitori che operano secondo i canoni della sostenibilità, l’utilizzo di materie prime provenienti da agricoltura sostenibile e a basso impatto e di prodotti tipici Dop e Igp nelle preparazioni della pizza, l’attenzione verso logiche anti spreco sempre più opportune con l’obiettivo di ottimizzare le quantità degli ingredienti.

Non mancherà il “Trofeo Heinz Beck” (edizione n. 13), la competizione firmata dallo chef tristellato che prevede la preparazione di primi piatti di qualità, artigianali ed “espressi” creati dai cuochi delle pizzerie. “Come ogni anno - afferma Heinz Beck - sono estremamente felice di tornare al “Campionato Mondiale della Pizza” e sono ancora più entusiasta di premiare colui o colei che valorizzerà al meglio i primi piatti in pizzeria, vincendo il trofeo che porta il mio nome”. Il vincitore avrà la possibilità di trascorrere una giornata come “osservatore” nella cucina del famoso chef del ristorante La Pergola del Rome Cavalieri a Roma.

Anche quest’anno i pizzaioli competeranno in gare di cottura: “Pizza classica”, “Pizza napoletana Stg”, “Pizza in teglia”, “Pizza in pala” e “Triathlon” (ovvero tre sfide individuali scelte tra le precedenti categorie). Accanto a queste ci saranno le gare di abilità, tra cui “Freestyle” (una esibizione acrobatica a ritmo di musica), “Pizza più larga” (ai concorrenti viene richiesto di allargare il più possibile una palla di 500 grammi di pasta), “Pizza a due” (chef e pizzaiolo lavorano insieme per realizzare un piatto unico), “Pizzaiolo più veloce” (vince chi stende più velocemente cinque dischi di pasta). Per il titolo di “Campione del Mondo” possono, invece, concorrere tutti i pizzaioli professionisti, intesi come titolari di una pizzeria o come pizzaioli, che abbiano compiuto 16 anni di età.

Insieme alla pizza ci sarà il Parmigiano Reggiano, uno dei formaggi più amati del Belpaese e tra i fiori all’occhiello del nostro export. Un ingrediente prezioso che non sarà solo protagonista sulle pizze, ma anche del convegno “La pizza e il Parmigiano Reggiano: alleati per la cucina italiana nel mondo”, in cui si parlerà delle peculiarità, della biodiversità e della versatilità che rendono la Dop più premiata al mondo un elemento perfetto per la preparazione della pizza, nel “Pizza World Forum” dedicato ad uno dei piatti italiani più amati al mondo in tutte le sue sfaccettature.

Tra gli altri appuntamenti in programma, il 18 aprile va in scena il convegno “Young Food. Come ri-creare fascino per la ristorazione?” con Cristiano Zanolli, autore di Kitchen Run, e Mariangela Bianco, docente di storytelling alimentare presso l’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”; il 19 aprile “Home Gluten Free Pizza”, concorso nato su Instagram, dove i concorrenti propongono le foto e le ricette utilizzando l’hashtag #homeglutenfreepizza. Una giuria composta da tre pizzaioli professionisti sceglie le migliori quattro ricette, che si sfidano online con il voto popolare dei follower. Il 20 aprile l’incontro “Pizza Napoletana: quale presente e quale futuro?”, con Antonio Pace, Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana.

